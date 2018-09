Brexit, Corbyn parla di nuovo referendum e elezioni anticipate

editato in: da

(Teleborsa) – C’è un po’ di confusione in Gran Bretagna sulla questione Brexit, soprattutto sulla necessità o meno di un secondo referendum. Nei giorni scorsi la premier inglese Theresa May aveva assicurato “che non ci sarà mai un secondo referendum”, parlando però di “impasse” nei negoziati con l’Unione Europea.

Il leader laburista britannico, Jeremy Corbyn, invece, si è detto pronto a sostenere un secondo referendum sulla Brexit, se il suo partito dovesse decidere di volerne un altro, anche se preferirebbe le elezioni anticipate per prendere il posto di Theresa May a Downing Street. Corbyn ha precisato che nel caso in cui il suo partito volesse una nuova consultazione, si sentirebbe “obbligato” a rispettare la decisione dei delegati riuniti a Liverpool per il Congresso.