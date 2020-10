Brexit con fuga: Finanza abbandona Regno Unito

editato in: da

(Teleborsa) – Brexit con fuga. Le società di servizi finanziari che operano nel Regno Unito hanno trasferito circa 7.500 dipendenti e oltre 1.2 trilioni di sterline di attività nell’Unione europea, con numeri destinati a crescere nelle prossime settimane, secondo EY.

E’ quanto riporta Bloomberg, segnalando che solo nell’ultimo mese sono state annunciate circa 400 delocalizzazioni secondo quanto rileva il rapporto diffuso dalla società di consulenza lo scorso giovedì che mette sotto la lente 222 delle più grandi società finanziarie con operazioni significative nel Regno Unito.

Da quando la Gran Bretagna ha votato per il Leave nel 2016, il settore finanziario ha aggiunto 2.850 posizioni nell’UE, con Dublino, Lussemburgo e Francoforte che hanno registrato i maggiori guadagni.

WAIT AND SEE – “Mentre ci avviciniamo rapidamente alla fine del periodo di transizione, molte aziende mettono a punto le fasi finali della loro “pianificazione” Brexit, comprese le delocalizzazioni”, sottolinea Omar Ali, Responsabile dell’area Servizi Finanziari di EY nel Regno Unito. “Questo nonostante la pandemia e le conseguenti restrizioni alla circolazione delle persone”. Alcune imprese sono ancora in modalità “aspetta e guarda” e presto potrebbe arrivare una raffica di ulteriori mosse“, conclude.