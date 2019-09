Brexit, BusinessEurope: “No Deal sarebbe disastro”

editato in: da

(Teleborsa) – Una Brexit “senza accordo è una ricetta per il disastro e dovrebbe essere assolutamente esclusa”. A lanciare l’allarme, il Direttore Generale di BusinessEurope (la Confindustria europea) Markus J. Beyrer, secondo il quale un’uscita disordinata del Regno Unito sarebbe estremamente dannosa per tutti e provocherebbe danni ingenti per cittadini e aziende nel Regno Unito e nell’Ue. “Le conseguenze negative non si limiterebbero alla data di uscita, ma si trascinerebbero, mettendo in pericolo la relazione futura a cui tutti aspiriamo”, ha detto.

Mentre l’orologio corre veloce e la data del Leave, fissata ad oggi, al 31 ottobre avanza a grandi passi, in vista dei decisivi incontri programmati nelle prossime ore, il Premier britannico Johnson fa sapere di essere “molto fiducioso” sulla possibilità di ottenere un accordo al vertice del 17 ottobre e spiega che nei colloqui sulla Brexit sono in corso “grandi” progressi .

“L’INCREDIBILE” BREXIT – Poi, nell’imprevedibile copione di quello che ormai sarà ricordato come il divorzio più complicato della storia, irrompe un altro personaggio: “Il Regno Unito lascerà l’UE come farebbe il supereroe Hulk”, dice Johnson, intervistato dal Mail on Sunday. Una metafora, quella del supereroe, che ha spiegato così: “Più Hulk s’arrabbia, più diventa forte e ne esce sempre, non importa quanto sembri legato stretto, ed è il caso di questo Paese”.