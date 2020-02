Brexit, Barnier: non avremo accordo a ogni costo

editato in: da

(Teleborsa) – “Non concluderemo accordo a ogni costo. Si conoscono i nostri obiettivi, sono stati spiegati in maniera trasparente, ma anche i nostri principi. Ecco perché nei prossimi mesi, in maniera estremamente calma e metodica, insisteremo per avere un partenariato giusto ed equilibrato”, che “dovrà tradursi in garanzie solide per assicurare una concorrenza leale e standard elevati”.

Lo ha detto il Capo negoziatore dell’UE per la Brexit, Michel Barnier, al termine del Consiglio che ha adottato il mandato negoziale con il Regno Unito.



Oltre al documento che autorizza ufficialmente l’inizio dei negoziati i Ministri dei 27 Stati membri hanno adottato anche un allegato di 46 pagine contenente le linee guida che Barnier dovrà mantenere nella conduzione delle trattative e che traccia il perimetro del partenariato richiesto dai Paesi membri.

Più nel dettaglio, secondo quanto previsto dal mandato, il futuro partenariato dovrebbe essere sostenuto da solidi impegni per garantire condizioni di parità per una concorrenza aperta ed equa, data la vicinanza geografica dell’Ue e del Regno Unito e l’interdipendenza economica. L’Unione intende, infatti, stabilire “un accordo di libero scambio con il Regno Unito che garantisca l’applicazione di tariffe e quote zero negli scambi di merci”.