Brexit, Asselborn: “Accordo possibile entro stasera. C’è ottimismo”

(Teleborsa) – C’è una accelerazione delle trattative per la Brexit con una possibilità concreta di accordo entro questa sera. Lo ha confermato il ministro degli Esteri lussemburghese Jean Asselborn in occasione del pre-consiglio dei Ministri degli esteri in Lussemburgo.

I team di negoziatori delle due parti “stanno cercando di trovare un accordo entro stasera. – ha detto il Asselborn – C’è abbastanza ottimismo”. In caso di accordo – ha aggiunto – è probabile che ci sia un vertice straordinario dei leader europei nei prossimi giorni.

Le parole del ministro lussemburghese confermano quanto affermato dal capo negoziatore europeo Michel Barnier, il quale ha dichiarato che “un accordo con il Regno Unito è ancora possibile questa settimana”.

Londra, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, dovrebbe aver fatto recapitare una nuova proposta, che va ufficializzata e posta al vaglio del Consiglio UE il 17 e 18 ottobre. Nulla è certo ed il governo inglese teme che qualcuno dei Ventisette possa porre un veto contro la richiesta di rinvio della Brexit se il Premier Johnson alla fine fosse obbligato a chiederla.

Frattanto, la regina Elisabetta, nel consueto discorso di inizio legislatura, aveva ribadito ieri la volontà del governo britannico di uscire dall’UE entro il 31 ottobre 2019.