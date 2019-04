Brexit, al via il vertice decisivo UK-UE

editato in: da

(Teleborsa) – Brexit, ultimo atto. È iniziato a Bruxelles il vertice tra i leader europei e Theresa May sulla richiesta arrivata da Londra di un rinvio per l’addio all’Unione Europea oltre la data limite del 12 aprile 2019.

La premier britannica è ferma nel chiedere come termine il 30 giugno con la clausola di revoca anticipata nel caso in cui il Parlamento britannico dovesse ratificare l’accordo prima, come confermato negli incontri avuti martedì con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron.

Dal canto loro, i leader europei non dovrebbero avere difficoltà a concedere il rinvio visti anche i rischi che un no deal potrebbe avere sul Vecchio Continente, ma tutto sarà deciso dopo il discorso di May ai Ventisette.

“La cosa più importante è difendere i diritti dei cittadini europei nel Regno Unito e quelli dei cittadini britannici in Europa. Vogliamo conoscere il piano del Regno Unito e poi decidere“, ha dichiarato ai giornalisti Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Tajani ha poi chiarito che il tema non è tanto se concedere la proroga quanto “cosa farne” di quel tempo in più, pur riconoscendo che è necessario “evitare in ogni modo, anche se non ad ogni costo, un’uscita senza accordo“.

All’arrivo a Bruxelles, si è concesso ai microfoni dei cronisti anche Macron che ha ribadito la necessità di salvaguardare il “progetto europeo in tutta la sua coerenza” e ha ricordato la capacità dell’Europa di essere rimasta unita nel corso dei 34 mesi trascorsi dal referendum in Gran Bretagna.

“È fondamentale che niente intacchi il progetto europeo da qui in poi”, ha insistito il presidente francese che ha chiesto anche il rispetto delle “decisioni democratiche” prese dal popolo inglese al momento del referendum del 23 giugno 2016.

“Il tempo delle decisioni è arrivato. Abbiamo negoziato per due anni un accordo“, ha concluso, sottolineando che dal discorso di Theresa May si aspetta di capire “il perché di questa richiesta, il progetto politico che la sostiene e quali sono le proposte”.