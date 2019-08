Brexit, 100 mila firme contro la chiusura del parlamento inglese

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la decisione del Premier britannico Boris Johnson di prolungare la pausa estiva del parlamento fino al 14 ottobre, sul sito del Parlamento ha avuto inizio una petizione per impedire che ciò avvenga. La mozione ha superato le 100 mila firme sul sito del Parlamento del Regno Unito, soprattutto perché il 31 ottobre, data ufficiale della Brexit, si avvicina.

In poco più di un’ora, la richiesta è passata da 14 mila a oltre 100 mila sottoscrizioni. La pagina web dell’istanza ricorda che con 100.000 firme, la petizione sarà presa in considerazione per un dibattito in Parlamento.

(Foto: © Tomas Marek/123RF)