Brembo, il calendario finanziario del 2021

(Teleborsa) – L’Azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021:

Giovedì 04/03/2021

Appuntamento: Conference call con gli analisti

CDA: Progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria 2020

Giovedì 22/04/2021

Assemblea: Bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria 2020 (convocazione unica)

Lunedì 10/05/2021

CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Appuntamento: Conference call con gli analisti

Giovedì 29/07/2021

CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Appuntamento: Conference call con gli analisti

Martedì 09/11/2021

CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

Appuntamento: Conference call con gli analisti