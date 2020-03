Brembo, conti leggermente negativi nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Brembo ha chiuso l’esercizio 2019 con un utile netto di 131,3 milioni di euro, in calo del 3% rispetto al 2018. Proposta la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,22 euro per azione.

La società ha chiuso l’anno con un fatturato in calo dell’1,8% a 2.591,7 milioni (-1,3% a parità di perimetro), un EBITDA in crescita del 2,9% a 515,2 milioni (19,9% dei ricavi) e l’EBIT a 318,5 milioni (12,3% dei ricavi) in calo del 7,7%.

Investimenti netti per 247,3 milioni ed indebitamento finanziario netto pari a 346,2 milioni.