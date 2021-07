Brembo apre primo centro di eccellenza nella Silicon Valley (California, USA)

editato in: da

(Teleborsa) – Brembo, attivo nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, annuncia l’apertura del suo primo centro di eccellenza, che avrà sede nella Silicon Valley in California (USA).

Il centro si chiamerà Brembo Inspiration Lab e sarà un laboratorio sperimentale concentrato principalmente nello sviluppo delle competenze dell’azienda in ambito software, data science e intelligenza artificiale.

Il Brembo Inspiration Lab sarà operativo nel quarto trimestre del 2021 e accoglierà talenti anche e soprattutto al di fuori del settore di riferimento, favorendo l’incontro e il mix virtuoso di competenze differenti a beneficio dello sviluppo delle future soluzioni frenanti di Brembo.

Con l’apertura del nuovo centro, Brembo espande la propria presenza internazionale e cresce in Nord America. L’azienda è presente negli Stati Uniti da oltre 30 anni, oggi con il sito produttivo di Homer e il centro di Ricerca e Sviluppo di Plymouth, entrambi in Michigan. Il nuovo centro di eccellenza rappresenterà, inoltre, un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico e commerciale delle relazioni di Brembo con i clienti presenti nella Silicon Valley.?