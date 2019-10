Brebemi lancia un bond da 1,7 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – BreBeMi S.p.A., società che dal 2003 aggiudicataria della gara europea per la progettazione, costruzione e gestione dell’A35, ha comunicato il pricing del prestito obbligazionario garantito multitranche per un importo complessivo pari a circa 1,7 miliardi di euro.

È stata presentata richiesta di ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin, organizzato e gestito dalla Borsa irlandese. La data di emissione e di regolamento delle Nuove Obbligazioni è attesa per il 22 ottobre 2019, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione.

“Grande soddisfazione per il risultato raggiunto”, ha dichiarato il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni. “In questi giorni abbiamo avuto ulteriori importanti conferme della qualità del nostro progetto. In particolare, la celerità delle sottoscrizioni è indice di un reale apprezzamento non solo in termini finanziari. La nostra infrastruttura gode di una importante immagine nel mercato nazionale e internazionale e i tre premi “miglior project financing infrastrutturale europeo”, ricevuti negli Stati Uniti e nel Regno Unito all’inizio del nostro percorso, hanno da subito dimostrato la qualità e credibilità del Progetto Brebemi”.