Brebemi, l’autostrada “fantasma” che crea occupazione e ricchezza

Era stata inaugurata tra il 2014 e il 2015 guadagnandosi i nomignoli più sprezzanti: “l’autostrada fantasma”, così la chiamavo, inutile, destinata a rimanere deserta. Qualcuno ci aveva perfino organizzato una partita di pallone.

A distanza di circa 4 anni, la A35 che collega Brescia a Milano – conosciuta anche come Brebemi – si è rivelata tutt’altro che un’inutile spesa e il bilancio sui costi-benefici elaborato da un gruppo di ricercatori della Agici, lo dimostra.

Sono 18 i nuovi insediamenti produttivi e logistici che l’autostrada ha propiziato, per un totale di 900 milioni di investimenti sul territorio e 3.620 nuovi posti di lavoro. Percorrendo questo tratto autostradale che corre parallelo alla trafficatissima A4, non si incrociano tantissimi veicoli, ma si possono scorgere gli “hub” di Amazon aperti a Casirate, quelli di Dhl (Pozzuolo Martesana), di Auchan (Chiari) ed Esselunga (Ospitaletto).

Una serie di ricadute positive sul territorio, dunque, che si sono tradotte in un decongestionamento significativo del traffico sulle arterie e un beneficio generale per l’economia e l’occupazione del distretto lombardo. Complessivamente, l’impatto calcolato dagli esperti equivale a 577 milioni di euro – tra ricadute dirette e indirette – ad appena 4 anni dall’apertura. A questi, si aggiungono gli introiti derivanti dalla riscossione delle imposte di urbanizzazione e Imu che i Comuni raccoglieranno nei prossimi anni, stimati in 22,6 milioni di euro.

E per i cittadini i benefici non sono stati meno importanti. Dall’alleggerimento del traffico sulla rete stradale provinciale grazie alla percorribilità di due tratti dell’arteria non a pedaggio, fino alla migliore accessibilità ad ospedali, aeroporto, centri turistici e città d’arte.

Per quanto concerne gli automobilisti, infine, la Brebemi ha fatto risparmiare 2 milioni di ore rispetto ai tempi di percorrenza della A4, e ben 9 milioni rispetto alla SS11, per un beneficio complessivo stimabile in 258 milioni. E la proiezione per i prossimi 5 anni parla di ulteriori 1,5 miliardi tra soldi risparmiati e ricchezza generata.

“Una volta costruita – dicono gli esperti della Agici – un’infrastruttura esercita una grande capacità attrattiva per le imprese e i territori e la migliore accessibilità di un’area ha riflessi positivi su tutti gli aspetti socio-economici. In definitiva, gli impatti di un’infrastruttura possono essere di difficile previsione: è complesso, in sede di previsione, apprezzare tutte le possibili ricadute dato che è l’infrastruttura stessa a generare la sua domanda di utilizzo”.