Brasile, via libera a partnership Boeing-Embraer

(Teleborsa) – Il Consiglio amministrativo per la difesa economica (CADE) del Brasile ha dato il suo via libera all’acquisto da parte della Boeing del capitale (80%) di Embraer, azienda brasiliana di costruzione di aerei considerata il terzo produttore di velivoli civili su scala mondiale, dopo Boeing e Airbus.

Per l’organismo indipendente legato al ministero della Giustizia, le due aziende non agiscono sugli stessi mercati e non esistono problemi di libera concorrenza che potrebbero essere causati dall’operazione

Il CADE ha analizzato le due fasi previste per la partnership strategica: l’acquisto da parte della Boeing dell’80% del capitale del settore dell’aviazione civile dell’Embraer e la creazione di una joint venture fra le due aziende per la produzione di un aereo di trasporto militare, il KC-390, nella quale il socio americano controllerà il 49% e quello brasiliano il 51%.