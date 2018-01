BPVI, commissari siglano preliminare di vendita azioni Nem SGR

(Teleborsa) – I Commissari di BPVI – Banca Popolare di Vicenza, in liquidazione, comunicano che è stato sottoscritto in data odierna il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione della partecipazione totalitaria in Nem SGR. Si tratta di circa 1,2 milioni di aizoni ordinarie.

Il Contratto Preliminare è stato sottoscritto con LRW e l’efficacia del medesimo è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle autorizzazioni da parte di Banca d’Italia.

Nell’ambito dell’operazione BPVI è stata assistita dagli advisors ELM Capital Associates Ltd per gli aspetti finanziari e da Clifford Chance Studio Legale Associato per gli aspetti legali.