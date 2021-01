BPM, colloca emissione da 400 milioni per investitori istituzionali

editato in: da

(Teleborsa) – Banco BPM ha portato a termine con successo l’emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali.

L’operazione – spiega la banca in una nota – “s’inserisce nell’ambito dell’efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1 del Gruppo, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo“.



I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,50% e potranno essere richiamati dall’emittente a partire dal 19 gennaio 2026 e successivamente ogni 6 mesi. In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Inoltre il titolo prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l’11%) e dell’Italia (31%).

Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners.