Bper, utile primo trimestre in crescita a 400 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Bper chiude il primo trimestre con un utile netto di 400,3 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2020. Escludendo le componenti straordinarie, l’utile al lordo delle imposte e’ stato pari a 105,5 milioni.

Confermata la solidità patrimoniale e la “robusta posizione di liquidità”. Il Cet1 ratio fully phased proforma si è attestato al 13,4% (14,4% su base phased-in proforma), “che evidenzia un ampio buffer rispetto all’attuale requisito Srep pari all’8,125%”.

La raccolta diretta da clientela (debiti verso clientela, titoli in circolazione e passività finanziarie designate al fair value) risulta in forte aumento a 94,4 miliardi di cui 29,4 miliardi riferibili al ramo acquisito. La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, è pari a 160,7 miliardi (di cui 37,8 miliardi riferibili al ramo acquisito) anch’essa in significativa crescita. I crediti lordi verso la clientela sono pari a 78,1 miliardi di cui 22 miliardi riferibili al ramo acquisito. A perimetro costante i crediti lordi sono in aumento dell’1,3% rispetto a fine 2020.

“Il trimestre appena concluso ha rappresentato una fase fondamentale della strategia di crescita di Bper grazie all’integrazione delle 587 filiali di Ubi Banca, alle quali si aggiungeranno, a giugno, 33 filiali di Intesa Sanpaolo” – ha affermato l’amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani – commentando i risultati del primo trimestre 2021 -. “Il processo di integrazione è avvenuto nel rispetto delle tempistiche previste e ha garantito la piena continuità operativa della nuova rete. Questo grazie al grande impegno profuso da tutti i colleghi che hanno lavorato al progetto, in un contesto esterno particolarmente complesso. Tale operazione di trasferimento ha interessato circa 1,4 milioni di clienti e porta Bper ad essere il terzo gruppo bancario italiano per raccolta totale. L’acquisizione del ramo – ha aggiunto – ha consentito al gruppo di “compiere un significativo salto dimensionale in termini di volumi, quote di mercato e clientela, migliorandone al contempo la posizione competitiva attraverso un complessivo ribilanciamento sul territorio nazionale in aree geografiche dove Bper aveva una presenza di minor rilevanza”.