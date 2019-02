BPER, utile 2018 record per 402 milioni. BCE alza CET1 minimo al 9%

editato in: da

(Teleborsa) – BPER ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile di 402 milioni di euro “il più elevato nella storia del Gruppo” e accompagnato da una “solida posizione patrimoniale con un CET1 ratio a regime prossimo al 12% e ben oltre il 14% in base ai criteri transitori”.

Proposto ai soci un dividendo cash di 0,13 euro per azione.

BCE ALZA COEFFICIENTE MINIMO DI CAPITALE

La BCE, a conclusione dell’esame SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), ha alzato il coefficiente minimo di capitale che BPER deve rispettare in termini di CET1 (common equity tier 1) al 9% rispetto all’8,125% del 2018, mentre ha fissato al 12,5% il requisito minimo del Totale dei Fondi Propri (total capital ratio).

In materia di NPL, fa sapere BPER, la BCE ha espresso “la raccomandazione di alzare in modo graduale” i livelli di copertura sullo stock dei crediti deteriorati in essere al 31 marzo 2018 “fino al raggiungimento dell’integrale copertura” entro la fine del 2024 per i crediti non garantiti con anzianità superiore ai due anni ed entro il 2025 per quelli garantiti con anzianità superiore ai sette anni.

L’istituto modenese, con riferimento alle raccomandazioni della Vigilanza relative sia agli stock sia ai nuovi flussi di NPE, evidenzia che “queste non sostituiscono i principi contabili ai quali la Banca si attiene e si atterrà in futuro nella determinazione degli accantonamenti”. Nel dialogo con la BCE “la Banca potrà dimostrare l’adeguatezza delle coperture, costituite da accantonamenti contabili e assorbimenti patrimoniali, alla luce anche delle ampie garanzie detenute, delle misure di gestione attuate e delle evidenze di recupero interno, ulteriormente migliorate nel corso del 2018 grazie all’attuazione della NPE strategy”.

ACQUISITA QUOTA MINORANZA DI BANCO SARDEGNA

Il CdA di BPER ha approvato il trasferimento a favore della banca delle azioni ordinarie e privilegiate di Banco di Sardegna detenute dalla Fondazione di Sardegna oltre all’acquisto del 100% di Unipol Banca da Unipol.

L’operazione Banco di Sardegna prevede l’emissione di 33 milioni di nuove azioni BPER Banca a favore della Fondazione di Sardegna, un corrispettivo cash di 180 milioni e l’emissione di uno strumento convertibile subordinato AT1 da 150 milioni nominali emesso sempre da Bper Banca a un prezzo di sottoscrizione di 180 milioni.

Con le due operazioni BPER Banca vede un aumento dell’utile per azione al 2021 pari a +33%, un significativo miglioramento dell’NPE ratio lordo 2018 all’11,6% pro forma dal 13,8% e coefficienti patrimoniali CET1 e Tier 1 ratio Fully Phased rispettivamente pari all’11,4% e all’11,8%.