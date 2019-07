BPER: Unipol salita al 19,9%, Fondazione Bds al 4,2%

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Unipol è salito al 19,97% del capitale di BPER Banca. Lo ha comunicato il Presidente dell’istituto modenese, Pietro Ferrari, durante la lettura del libro soci all’inizio dell’assemblea straordinaria convocata per deliberare, tra l’altro, l’aumento di capitale riservato alla Fondazione Banco di Sardegna.

E’ in crescita anche la quota della Fondazione di Sardegna che oggi detiene il 4,21% del capitale di BPER Banca. Il 2,26% è detenuto dai soci storici della banca modenese, mentre il 4,02% è in mano a Dimensional Fund Advisor. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena è ferma al 3% delle quote.