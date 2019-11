BPER, ricalcola CET 1 ratio phased in. L’Ad Vandelli torna sulle aggregazioni

editato in: da

(Teleborsa) – BPER Banca, a seguito di successive interlocuzioni con la BCE, rende noto che il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio Phased in, alla data del 30 settembre 2019, non può ancora tecnicamente includere il badwill provvisorio derivante dall’acquisizione di Unipol Banca pari a circa 354 milioni di euro, essendo ancora in corso il processo di Purchese Price Allocation (PPA).

Tale contributo potrà essere assunto in questo indicatore nel bilancio 2019 al completamento delle procedure di PPA, previsto

entro il prossimo mese di dicembre. Dunque, il CET1 ratio Phased in al 30 settembre è stato rideterminato al 13,23% (14,24% includendo il badwill provvisorio), ampiamente superiore al requisito SREP fissato dalla BCE del 9% per il 2019; in coerenza risultano modificati il Tier 1 ratio Phased in, pari al 13,66%, ed il Total Capital ratio Phased in, pari al 16,22%.

Frattanto, il numero uno della banca, Alessandro Vandelli, in una intervista a La Repubblica, è tornato sul capitolo aggregazioni, affermando “Noi siamo pronti”.

Il manager ha affermato che “ci sono le condizioni” per eventuali fusioni di banche e che “il 2020 sarà ragionevolmente l’anno delle riflessioni”. Fra le banche potenzialmente coinvolte, oltre a BPER, Vandelli ha citato Banco BPM, UBI e MPS. Vandelli ha parlato anche dell’ampio lavoro di razionalizzazione dei crediti difficili fatto dalla banca, ribadendo la strategicità di Arca nel portafoglio.

Nel frattempo, BPER Banca alla Borsa di Milano mantiene un buon rialzo dell’1% a metà giornata.