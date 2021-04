BPER pubblica Bilancio Sostenibilità. Vandelli: “Coinvolge governance e strategie”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo BPER ha pubblicato nei giorni scorsi il Bilancio di Sostenibilità consolidato, che illustra le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione.

Nel 2020 la ricchezza generata dal Gruppo è stata superiore ai numeri già molto rilevanti del 2019, raggiungendo 2,1 miliardi di euro, di cui quasi l’84% è stato redistribuito in varie forme alla collettività.

I temi affrontati nel documento sono numerosi: dal miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli oltre 13 mila dipendenti alla riduzione degli impatti ambientali senza dimenticare i progetti di mobilità sostenibile, l’offerta di prodotti etici e green e le numerose collaborazioni con scuole, università e altre Istituzioni.

Il Gruppo, in particolare, è stato in grado di evitare l’immissione di ben 33.848 tonnellate di CO2: si tratta di una quantità di CO2 pari a quella che sarebbe assorbita da una foresta di più di 48 ettari (circa 68 campi da calcio). Lato energia, il Gruppo si è dotato di undici impianti fotovoltaici che hanno contribuito a coprire il 99% del al fabbisogno energetico. Inoltre, il 100% dei rifiuti cartacei e più del 99% dei rifiuti totali viene inviato al recupero. Il Gruppo ha infine erogato al territorio di riferimento 25 milioni di euro in progetti culturali, sociali, ambientali e sportivi, oltre a numerose iniziative per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Un’attenzione particolare continua a essere rivolta alle attività per il mondo giovanile: i ragazzi coinvolti in vari progetti sono stati più di 110 mila, prevalentemente in attività di educazione finanziaria.

“Siamo molto soddisfatti per questi risultati, che premiano anni di lavoro in cui abbiamo via via ridotto gli impatti ambientali, strutturando al contempo prodotti e servizi utili per accompagnare i clienti nella transizione verso un business più sostenibile”, ha affermato l’Ad Alessandro Vandelli, ricordando che la banca ha avviato un “processo di trasformazione che coinvolge modelli di business, governance e strategie”.