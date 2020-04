BPER, Fitch conferma rating e mantiene watch negative

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Fitch ha confermato i rating di BPER Banca (BB/B), nell’ambito del suo processo di revisione annuale del merito creditizio.

L’agenzia ha anche mantenuto il Rating Watch Negative sul rating di lungo termine dell’Istituto, sul Viability Rating e su alcuni rating sul debito, come conseguenza delle incertezze sugli impatti economici e sui mercati finanziari relative all’emergenza sanitaria in Italia.

Frattanto, la banca, aderendo alle raccomandazioni di Bankitalia e BCE, ha annunciato ieri che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non procedere alla distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,14 euro e di proporre all’Assemblea convocata per il 22 aprile 2020 l’accantonamento a riserve dell’intero utile dell’esercizio 2019. Il Consiglio si riserva di riconvocare nel prosieguo l’Assemblea per l’esame di proposta di distribuzione di riserve, valutate le condizioni di mercato al momento esistenti e nel rispetto degli orientamenti espressi dall’Autorità di Vigilanza, in ogni caso non prima del 1° ottobre 2020.