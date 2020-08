BPER, finanziamento a Panariagroup con Garanzia SACE

editato in: da

(Teleborsa) – BPER Banca ha definito con Panariagroup Industrie Ceramiche un’operazione di finanziamento a lungo termine di 10 milioni di euro, assistita dalle garanzie di SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia.

Panariagroup è uno dei principali gruppi internazionali leader nella produzione di superfici ceramiche di fascia alta e di lusso, impiega oltre 1700 dipendenti, conta sei stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti) e ha chiuso il 2019 con 382 milioni di euro di fatturato.

Il gruppo ceramico modenese – precisa un comunicato – “rilancia sugli investimenti in innovazione sia sulla parte industriale che sullo sviluppo del prodotto, in particolare su materiali sempre più orientati alla qualità della vita come la tecnologia antibatterica Protect e sostenibili come le grandi lastre sottili”.

In particolare, il supporto di BPER Banca, in abbinamento alle altre linee di credito circolanti, consentirà all’azienda il perseguimento degli obiettivi industriali e commerciali nonostante la complicata situazione economica dovuta all’emergenza Covid-19, che Panariagroup ha affrontato sin dall’inizio con flessibilità e proattività.

Ermanno Ruozzi, Responsabile della Direzione Regionale Emilia Centro di BPER Banca ha affermato: “Panariagroup è una delle tante storie di successo italiane, dove sacrificio e creatività radicate in un tessuto socio-economico fertile consentono il raggiungimento di traguardi impensabili. BPER Banca vede spesso se stessa in queste storie e sa di avere una responsabilità importante nel sostenerle e svilupparle soprattutto nell’attuale delicato contesto”.

“Affrontiamo questa fase di ripartenza – ha commentato Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – con energia e visione su quelli che devono essere i nostri traguardi industriali e commerciali. Abbiamo chiaro il nostro focus sull’innovazione e sugli investimenti necessari per realizzare prodotti sempre più vicini alle nuove esigenze dei clienti. In questo senso la partnership con BPER Banca ci offre ulteriore slancio per il nostro percorso”.