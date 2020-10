BPER, concluso con successo aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – BPER Banca rende noto che, a seguito della vendita nel corso della seduta di Borsa del 27 ottobre 2020 di tutti i n. 4.399.675 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, sono state sottoscritte n. 7.039.480 azioni ordinarie BPER di nuova emissione rinvenienti dall’esercizio integrale dei Diritti Inoptati.

Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione sono state sottoscritte n. 884.358.584 Nuove Azioni, pari al 99,21% del totale delle Nuove Azioni, l’aumento di capitale sociale si è concluso con l’integrale sottoscrizione delle n. 891.398.064 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 802.258.257,60 e, pertanto, non si è reso necessario l’intervento dei garanti.