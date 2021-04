BPER, CdA nomina Mazzarella Presidente e Montani AD

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dal consiglio di amministrazione di Bper Banca alla nomina delle cariche sociali. Il cda ha eletto presidente Flavia Mazzarella e amministratore delegato, Piero Luigi Montani. Il consiglio ha inoltre proceduto alla verifica circa la sussistenza del requisito di indipendenza, in capo agli amministratori non esecutivi, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione delle liste.

Dall’esame condotto è emerso che i seguenti amministratori sono indipendenti: Silvia Elisabetta Candini; Maria Elena Cappello; Cristiano Cincotti; Gianfranco Farre; Alessandro Robin Foti; Flavia Mazzarella; Gianni Franco Papa; Marisa Pappalardo; Monica Pilloni; Alessandra Ruzzu.