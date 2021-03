BPER, CdA approva bilancio 2020. Dividendo di 0,04 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha approvato il bilancio 2020, confermando i risultati preliminari diffusi il 3 febbraio. L’istituto emiliano-romagnolo ha chiuso lo scorso esercizio con un utile netto di 245,7 milioni, in calo del 35% rispetto a quello dell’anno precedente.

Il CdA ha anche confermato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,04 euro per ciascuna delle 1.413.263.512 azioni rappresentative del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola pari a 455.458 al 31 dicembre 2020 così come ad oggi), per un ammontare massimo complessivo pari a 56.530.540,48 euro.