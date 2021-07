BPER Banca torna in centro all’Aquila: inaugurata la sede di Corso Vittorio Emanuele

editato in: da

(Teleborsa) – BPER Banca torna in centro storico all’Aquila. A dodici anni dal sisma del 2009 è stata inaugurata questa mattina la sede di corso Vittorio Emanuele, alla presenza della presidente della Banca Flavia Mazzarella e di una nutrita rappresentanza delle istituzioni locali. L’edificio – fa sapere la banca in una nota – è stato oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione che ha riguardato l’intero immobile, per complessivi 4mila metri quadrati.

“Per BPER Banca, per la città e per l’intero territorio abruzzese si tratta di un evento storico che suggella, ancora una volta, il rapporto solido e profondo con il nostro Istituto – ha dichiarato Mazzarella –. Vivo con particolare emozione questo momento, consapevole del ruolo che la Banca ha sempre svolto e continuerà a svolgere, a fianco di famiglie e imprese, nel consolidare il cammino di rinascita e sviluppo della comunità aquilana. In quest’ottica il ritorno tanto atteso nella sede in centro, oltre ad avere una forte valenza simbolica, è anche un segnale molto concreto di vicinanza e sostegno alla popolazione e alle istituzioni”.

“L’intervento convinto e costante della Banca a supporto dei cittadini e del tessuto imprenditoriale locale – ha sottolineato il vicedirettore generale e chief business officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli – è stato messo a dura prova dapprima dal sisma del 2009, poi dalla pandemia. Sono state lunghe fasi critiche in cui BPER Banca ha messo a disposizione tutti gli strumenti finanziari ed economici necessari, ben consapevole del ruolo fondamentale che ha il dovere di svolgere”.



Nella sede di corso Vittorio Emanuele – fa sapere BPER Banca in una nota – sono funzionali, dopo il restauro, il seminterrato, il piano terra, dove trovano posto gli uffici per la clientela (un open space che crea un ‘unicum’ tra il fabbricato e il Corso); il primo piano con gli uffici della Direzione generale e il secondo dove sono allocati altri uffici della stessa Direzione.

“È un momento molto importante per la comunità aquilana – ha detto Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione regionale BPER Banca Abruzzo Molise –. Il giorno del ritorno in centro storico, nella sede che rappresenta il riferimento economico, sociale e culturale della città, è finalmente arrivato. L’orgoglio è tanto, come le emozioni: è un segno tangibile di rinascita e coesione, che consente di guardare al futuro con grande fiducia. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riapertura, alle istituzioni locali, alle imprese esecutrici, ai tecnici, alle maestranze, al management della Banca che non ha mai fatto mancare il suo appoggio e ai colleghi della Direzione regionale”.

L’apertura della sede è stata preceduta, ieri sera, da un omaggio musicale offerto dalla Banca alla città: “Sulle ali dell’Aquila…”. Il concerto-evento, andato in scena in uno dei luoghi più suggestivi, la scalinata di San Bernardino, ha visto la “Ensemble Symphony Orchestra”, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, esibirsi in “The legend: tribute to Morricone”.