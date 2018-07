BPER Banca in rialzo a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni alla borsa di Milano per BPER che mostra un rialzo dell’1,65%.

Alcuni rumors di stampa vedrebbero l’istituto di credito emiliano e la Banca Popolare di Sondrio (+0,79%) in procinto di presentare un’offerta comune per prendere il 40% di Arca Holding (e quindi Arca Fondi Sgr) attualmente in mano a Popolare di Vicenza e Veneto Banca in liquidazione. L’indiscrezione è riportata da MF-Dow Jones.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di BPER. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,733 Euro. Primo supporto visto a 4,615. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,545.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)