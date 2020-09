BPER approva aumento capitale da 802 milioni, titolo giù in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – BPER Banca vara un aumento di capitale da 802 milioni di euro, per finanziare l’acquisto delle filiali UBI e scivola in Borsa, lasciando sul parterre il 2,59%. Il rtitolo al momento è il peggiore del FTSE MIB.

Il CdA ha deliberato un aumento di capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo di 802 milioni di euro, a valere sulla delega allo stesso attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 22 aprile 2020, ed ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.

L’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime 891.398.064 azioni ordinarie BPER, da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili “Additional Tier 1” nel rapporto di 8 Nuove Azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti, al prezzo di sottoscrizione di 0,90 euro per ciascuna Nuova Azione. In particolare, per ciascuna azione della società in circolazione sarà accreditato un Diritto di Opzione e per ciascuna Obbligazione Convertibile saranno accreditati 59.523 Diritti di Opzione.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto del 30,97% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie BPER, calcolato sul prezzo di chiusura dle titolo al 29 settembre 2020.

Il calendario dell’Offerta prevede che i Diritti di Opzione siano esercitabili dal 5 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020 e siano inoltre negoziabili sino al 19 ottobre 2020. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.

“L’Aumento di Capitale – ricorda BPER – si inserisce nel più ampio contesto dell’operazione disciplinata dall’accordo sottoscritto in data 17 febbraio 2020 tra BPER e Intesa Sanpaolo, da ultimo modificato in data 5 agosto 2020, avente ad oggetto l’acquisizione da parte di BPER di un ramo d’azienda costituito da 532 filiali bancarie del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché da connesse attività, passività e rapporti giuridici”. BPER e Intesa hanno indicato il closing per la seconda metà di febbraio 2021 per quanto concerne le filiali di UBI Banca e il secondo trimestre 2021 per quanto concerne il trasferimento delle filiali di Intesa Sanpaolo.

BPER ricorda che, in data 17 febbraio 2020, Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni hanno comunicato ai competenti organi di BPER e al mercato la disponibilità a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale. Anche Fondazione di Sardegna, azionista di BPER con una partecipazione pari al 10,22% e titolare delle Obbligazioni Convertibili, ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere una quota dell’Aumento di Capitale corrispondente alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di BPER.

E’ stato anche sottoscritto il contratto di garanzia (underwriting agreement), relativo all’operazione di Aumento di Capitale. In particolare, Mediobanca in qualità di sole global coordinator e joint bookrunner, BofA Securities Europe e Citigroup Global Markets Limited in qualità di co-global coordinator e joint bookrunner, J.P. Morgan Securities in qualità di senior joint bookrunner, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Crédit Agricole, Equita SIM, Intermonte SIM, Mainfirst Bank e MPS Capital Services in qualità di joint bookrunner, si sono impegnati a sottoscrivere le Nuove Azioni non sottoscritte

Il Consiglio di Amministrazione di BPER, tenuto conto della nuova tempistica prevista per il closing dell’acquisizione delle filiali UBI e Itesa, ha rivisto le stime del Ramo al 2021, indicando un utile netto consolidato della Combined Entity (Gruppo BPER inclusivo del Ramo) di circa Euro 350 milioni. Le stime di NPE ratio lordo e cost/income ratio della Combined Entity a fine 2021 sono attese rispettivamente in area 9% e 60%, con un CET1 ratio Fully Loaded atteso superiore al 13,0%.