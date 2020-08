Bozza Dl Agosto: CIG, tasse sospese, rinnovo REM. Le novità prima del varo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Dl agosto – sul quale ieri l’esecutivo ha trovato la quadra – il cui varo è atteso nel corso della giornata di oggi in Consiglio dei Ministri, si prepara a tagliare il traguardo. Intanto, sale a 103 il numero degli articoli mentre si limano gli ultimi dettagli. La nuova bozza, frutto delle riunioni fiume di questi giorni, sta imbarcando ulteriori misure nel provvedimento da 25 miliardi di euro ottenuto con l’ultimo scostamento di bilancio.

Arriva la possibilità per le aziende che hanno subito le conseguenze dell’emergenza Coronavirus di ricorrere ad altre 18 settimane di Cassa integrazione Covid-19 da utilizzare tra il 13 luglio e il 31 dicembre. Per le ultime 9 settimane sono previste due aliquote del 9% o del 18% “sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019”, ma il contributo non è dovuto se “i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019″.

Le complessive diciotto settimane, precisa la norma, devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e “con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale covid -19”.

Il contributo addizionale richiesto alle aziende è pari: “al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato”.

Il rinnovo del REM (Reddito di emergenza, ndr) in una unica soluzione, ammonterà in una quota ‘una tantum’ tra 400 e 800 euro, a seconda del nucleo familiare. Nel calcolo dell’ammontare, la misura ricalca infatti quanto gia’ previsto nel dl Rilancio.

Semaforo verde anche alla Cassa integrazione Covid-19 per i lavoratori AirItaly. Alla compagnia in liquidazione viene estesa la possibilita’ prevista dai precedenti provvedimenti per altre categorie.

Nella bozza anche la rimodulazione per i versamenti e i contributi sospesi a marzo, aprile e maggio (rinviati a partire da settembre): i pagamenti potranno essere spalmati su due anni perchè le rate passano da 4 a 24.

“Nel Decreto Agosto ho previsto una norma che consente a @INPS_it di esaminare le domande di Cassa integrazione rigettate perchè fuori termine e che sposta le decadenze di fine agosto al 30 settembre. Un ulteriore sostegno per imprese e lavoratori in questa fase di ripresa”, scrive intanto su Twitter la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Resta ancora in stand by la norma sulla detassazione dei rinnovi contrattuali per 24 mesi. Nell’ultima bozza del dl agosto l’articolo 102 ha solo il titolo e una scritta certifica il “nodo politico”.