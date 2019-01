Bosch, fatturato record nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Fatturato da record quello registrato dal Gruppo Bosch nel 2018, nonostante la debolezza dei mercati e il quadro congiunturale poco favorevole. Un fatturato dalla gestione operativa di 77,9 miliardi di euro ed effetti valutari, pari a 2,1 miliardi di euro, che hanno inciso sensibilmente a far raggiungere queste cifre. Anche i ricavi corretti per le variazioni dei tassi di cambio sono aumentati del 4,3%. A renderlo noto altri non è che il Presidente del Board of Management di Bosch Volkmar Denner, in occasione della presentazione dei dati di bilancio preliminari.

A far trionfare l’azienda fornitrice di tecnologie e servizi è stato puntare sulla connettività. Infatti nel 2018 Bosch è riuscita a vendere un totale di 52 milioni di prodotti connessi, incrementando il risultato del 37% rispetto al 2017.

Nell’esercizio del 2018 si è anche registrato un EBIT operativo di circa 5,3 miliardi di euro, risultato ante oneri finanziari e imposte, e si prevede un margine EBIT operativo pari al 6,9%.

Nello specifico, durante l’anno appena chiuso, tutte le divisioni del Gruppo hanno visto uno sviluppo positivo con il settore Industrial Tecnology che ha ottenuto il migliore con una crescita di 7,4 miliardi, ovvero l’8,9% in più. Se si analizzano invece le aree geografiche, in Europa i ricavi del business Bosch si attestano a 41 miliardi di euro ( aumento del 2,1% e, al netto degli effetti valutari, al 3,7%), con importanti risultati soprattutto in Germania e Austria.

Guardando al futuro la società americana prevede per il 2019 una crescita economica a livello mondiale del 2,3%, aspettativa mantenuta cauta a causa delle incertezze politiche esistenti come la Brexit e i diversi conflitti commerciali ancora in essere tra i Paesi.

Infine, per i prossimi anni, le linee di sviluppo perseguite saranno principalmente due: la prima quella della guida automatica, per cui saranno stanziati 4 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo, e la seconda è l’intelligenza artificiale che da qui a 10 anni ipotizzano essere il vero settore da incrementare.