Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) – “L’Italia potrebbe rischiare una multa di 3,5 miliardi di euro” e Piazza Affari vira in negativo. A stravolgere una sessione partita al rialzo grazie al vigoroso traino impartito dal settore automobilistico ed in particolare dalla notizia della Fusione tra Fca e Renault, le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg. Secondo il colosso dei mass media statunitense, la Commissione europea starebbe considerando di proporre una procedura di infrazione sul debito che aprirebbe la strada alla sanzione per il nostro Paese. La decisione, attesa per la prossima settimana, nonostante non sia ancora stata finalizzata, ha sconvolto gli animi degli investitori di Palazzo Mezzanotte che hanno spento gli entusiasmi vissuti in apertura.

A causa di questo giro di boa rimane poco mossa la borsa di Milano, non allineandosi all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,119. Sostanzialmente stabile anche l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.284,6 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,53%.

Sale lo spread, attestandosi a +279 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,64%.

Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,50%, Londra avanza dello 0,65%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,30%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 20.350 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.260 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%); sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,23%.

Buona la performance a Milano dei comparti automotive (+2,97%), servizi finanziari (+2,21%) e chimico (+1,25%).

Nel listino, i settori materie prime (-1,88%), vendite al dettaglio (-1,35%) e bancario (-1,33%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Fiat Chrysler, che vanta un incremento del 7,98%.

Effervescente Exor, con un progresso del 5,91%.

Incandescente Atlantia, che vanta un incisivo incremento del 3,14%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -2,69%.

Sessione nera per Unipol, che lascia sul tappeto una perdita del 2,42%.

Si concentrano le vendite su UBI Banca, che soffre un calo del 2,36%.

Vendite su Unicredit, che registra un ribasso del 2,24%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Fincantieri (+7,86%), RCS (+3,28%), Salini Impregilo (+3,01%) e SOL (+2,33%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Cairo Communication, che continua la seduta con -3,55%.

In caduta libera Piovan, che affonda del 2,62%.

Pesante CIR, che segna una discesa di ben -2,61 punti percentuali.

Seduta drammatica per Carel Industries, che crolla del 2,35%.