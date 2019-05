Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Finale col segno positivo per le principali borse europee confortate dall’andamento rialzista della piazza di Wall Street alla vigilia di una serie di incontri (giovedì e venerdì) che si terranno tra USA e Cina per evitare l’aumento dei dazi sui beni cinesi che scatteranno proprio alla fine di questa settimana. Resta indietro Piazza Affari che termina sulla parità e dove spicca la prestazione positiva di UBI nel giorno della trimestrale.

Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,121. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.282,7 dollari l’oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell’1,53%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +265 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,61%.

Tra le principali Borse europee si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,72%. Incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Tonica Parigi, che cresce di un modesto +0,4%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.204 punti.

Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,3 miliardi di euro, in deciso ribasso (-14,87%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,71 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 277.367, rispetto ai precedenti 295.399 ed i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,7 miliardi.

Tra i 218 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 78, mentre 117 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 23 azioni.

In buona evidenza a Milano i comparti materie prime (+1,77%), alimentare (+1,60%) e tecnologia (+1,36%).

Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,63%), viaggi e intrattenimento (-0,74%) e utility (-0,61%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo UBI Banca (+4,84%), Ferrari (+2,64%), Recordati (+2,27%) e Juventus (+2,25%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Poste Italiane, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.

Preda dei venditori Telecom Italia, con un decremento dell’1,94%.

Si concentrano le vendite su Italgas, che soffre un calo dell’1,40%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Piaggio (+8,06%), Biesse (+3,38%), Credito Valtellinese (+1,94%) e IMA (+1,77%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CIR, che ha archiviato la seduta a -3,81%.

Sessione nera per Banca Ifis, che lascia sul tappeto una perdita del 3,43%.

In caduta libera Tinexta, che affonda del 2,49%.

Pesante Saras, che segna una discesa di ben -2,49 punti percentuali.