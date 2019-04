Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Finale in cauto rialzo per la borsa di Milano, con una performance inferiore all’andamento tonico mostrato dalle altre borse di Eurolandia. Sullo sfondo restano comunque i timori per un rallentamento della crescita sulle indicazioni in questa direzione da parte della BCE, la vigilia.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126. Giornata negativa per l’oro, che continua la seduta a 1.293,6 dollari l’oncia, in calo dell’1,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,45%) si attesta su 63,67 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +236 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,36%.

Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,25%. Senza spunti Londra, -0,05% mentre Parigi, porta a casa un incremento marginale dello 0,25%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.685 punti.

A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,96 miliardi di euro, in calo dell’11,14%, rispetto ai 2,2 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,96 miliardi di azioni, rispetto ai 0,78 miliardi precedenti.

Tra i 219 titoli trattati, 93 hanno chiuso in flessione, mentre 105 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 21 azioni.

Buona la performance a Milano dei comparti viaggi e intrattenimento (+1,55%), beni per la casa (+1,25%) e immobiliare (+1,04%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,35%), materie prime (-0,74%) e utility (-0,62%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferragamo (+4,38%), CNH Industrial (+2,43%), UBI Banca (+1,74%) e Moncler (+1,70%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Prysmian, che ha terminato le contrattazioni a -8,19%.

Pessima performance per Saipem, che registra un ribasso del 2,70%.

Seduta negativa per Telecom Italia, che mostra una perdita dell’1,86%.

Sotto pressione Terna, che accusa un calo dell’1,14%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+8,55%), Rai Way (+3,11%), Tinexta (+3,02%) e Credito Valtellinese (+2,91%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cairo Communication, che ha chiuso a -2,87%.

Sessione nera per Aeroporto di Bologna, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.

In caduta libera Datalogic, che affonda del 2,25%.

Scivola Brembo, con un netto svantaggio dell’1,72%.