Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Sul fronte macroeconomico, l’Istat ha segnalato che le vendite al dettaglio sono tornate a crescere in Italia ad agosto, mentre in Germania la produzione industriale è risultata in calo oltre le attese ad agosto.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.759,6 dollari l’oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 75,75 dollari per barile, in netto calo del 2,17%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +106 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,87%.

Nello scenario borsistico europeo sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell’1,15%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1,15%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,96%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dello 0,91%.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,51%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,5%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Enel, che mostra un forte incremento del 3,37%.

Svetta Stellantis che segna un importante progresso del 2,03%.

Tonica Moncler che evidenzia un bel vantaggio dell’1,72%.

In luce Exor, con un ampio progresso dell’1,51%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -3,00%.

Seduta negativa per ENI, che mostra una perdita dell’1,90%.

Sottotono Tenaris che mostra una limatura dello 0,82%.

Deludente Leonardo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Unieuro (+4,84%), Sesa (+1,93%), Ferragamo (+1,91%) e Technogym (+1,80%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.

Sotto pressione Bff Bank, che accusa un calo dell’1,22%.

Scivola Carel Industries, con un netto svantaggio dell’1,12%.

Fiacca Saras, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.