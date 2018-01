Borse più riflessive con Milano che galleggia sulla parità

(Teleborsa) – Le borse europee rallentano il passo assieme a Piazza Affari, dopo un esordio forte sulla scia del rally messo a segno dai mercati asiatici e dello stop allo Shutdown in USA, che ieri aveva tenuto al palo i mercati mondiali.

Nessun beneficio dal dato dello ZEW tedesco, risultato migliore delle attese, mentre in USA non sono attesi dati particolarmente importanti. In calendario la fiducia dei consumatori dell’Eurozona.



L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,225. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,44%.

Scende lo spread, attestandosi a 135 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,90%.

Tra i listini europei piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,59%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,31%, poco mosse Parigi, che mostra un -0,07%, e Borsa Milano, con una limatura dello 0,02% sul FTSE MIB.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, la migliore si conferma Fineco, con un incremento dell’1,64%.

Denaro su Buzzi Unicem, che registra un rialzo dell’1,44%.

Bilancio decisamente positivo per Telecom Italia, che vanta un progresso dell’1,02%, grazie ad un ritorno di appeal sulle tlc.

La peggiore performance è quella di Ferragamo, che cede l’1,78%.

Debole Atlantia, che registra una flessione dello 0,96%.

Si muove sotto la parità Leonardo, evidenziando un decremento dello 0,80%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap va segnalata ancora Mondadori (+5,02%), sulla scia dei rumor circa la vendita delle attività francesi.