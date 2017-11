Borse, Milano accelera grazie all’exploit delle banche

(Teleborsa) – Il boom di acquisti sulle banche fa cambiare rotta a Piazza Affari e alla maggior parte delle altre Borse europee.

Dopo un avvio sottotono il listino milanese si è portato saldamente in territorio positivo mostrando ora un guadagno dello 0,50% sul FTSE MIB.

Ad infiammare il comparto bancario voci secondo cui nella nuova direttiva bancaria su cui sta lavorando il Parlamento europeo (Crr2 e Crd5) ci sarebbe una norma che sterilizza gli effetti sul bilancio della cessione di crediti deteriorati (non performing loans, o NPL).

Di un certo aiuto l’IFO migliore delle attese, unico dato market mover in una giornata che potrebbe essere caratterizzata da volumi sotto la media per la chiusura di Wall Street di ieri e per il fatto che oggi la Borsa USA tratterà solo metà giornata.

Sul valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187.

Tra le commodities, l’Oro è sostanzialmente stabile su 1.290,1 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,78% sostenuto dalla disponibilità della Russia a discutere l’estensione dell’accordo sul taglio della produzione deciso dai paesi OPEC e non OPEC, durante la prossima riunione di Vienna, in agenda il 30 novembre.

Invariato lo spread, che si posiziona a 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,80%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,13%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,23% mentre Parigi avanza dello 0,24%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Mediaset sul possibile accordo con TIM per la cessione dei contenuti televisivi.

Tra le banche, invece, volano BPER con un importante progresso del 6,05%, il Banco BPM, che mostra un incremento del 5,93% e UBI Banca, con una marcata risalita del 4,86%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo.