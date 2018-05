Borse incerte. Londra chiusa per festività

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza poco mossa per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente, oggi orfane di Londra chiusa per Bank Holiday.

In una sessione avara di spunti macroeconomici gli investitori guarderanno soprattutto alle numerose trimestrali in agenda. L’earning season sta entrando nel vivo anche in Italia: tanti i bilanci delle “big” attesi durante la settimana.

Da rilevare che l’andamento del listino milanese potrebbe essere influenzato dallo stacco dividendi che tuttavia non riguarda le società più capitalizzate, quindi quelle del FTSE Mib.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA scende a quota 1,193 mentre tra le commodities l’Oro lima lo 0,16%, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil)prosegue la sua corsa (+0,82%) raggiungendo quota 70,29 dollari per barile in scia alle tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,77%. Occhi puntati sulle nuove consultazioni per la formazione del Governo.

Tra gli indici di Eurolandia piatte Francoforte e Parigi così come il FTSE MIB di Piazza Affari. Incolore anche il FTSE Italia All-Share, Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,24%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, toniche STMicroelectronics e Saipem.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che arretra del 2,47%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap spicca la Juventus (+2,29%) grazie ai positivi risultati in Campionato.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ascopiave, che oggi stacca la cedola.