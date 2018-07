Borse in recupero grazie alle auto. Borsa Milano in scia con FCA

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano al pari delle altre Borse Europee, che sono state sostenute dal comparto auto e dai titoli finanziari. Nel pomeriggio si è andata affermando la convinzione che i dazi USA sull’auto verranno eliminati. Anche Wall Street ha avviato gli scambi in rialzo su questa scommessa.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,17. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.258,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,26%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a 240 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,70%.

Tra i listini europei la migliore è Francoforte che avanza dell’1,19%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,40%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,86%.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,05%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.084 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,91%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

Buona la performance a Milano dei comparti automotive (+3,38%), chimico (+2,82%) e tecnologia (+2,20%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+5,8%), in scia alle buone notizie sui dazi.

Bene anche STMicroelectronics (+2,74%).

In denaro Generali Assicurazioni (+2,10%) e Banco BPM (+2,09%).

La peggiore performance è quella di Ferragamo, che cede il 2,21% dopo una serie di giudizi negativi degli analisti.

Si concentrano le vendite anche su Moncler, che soffre un calo dell’1,93%.

Male Unipol, che registra un ribasso dell’1,02%.

Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell’1,02%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano c’è Juventus (+11,05%), vicinissima all’acquisto di Ronaldo.