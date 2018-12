Borse in rally su speranze per commercio globale

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari estende i guadagni dell’esordio assieme alle altre borse europee, che trovano uno spunto rialzista nella ripresa dei colloqui USA-Cina sul commercio. Restano tante incertezze a limitare l’operatività (Brexit, proteste in Francia, Manovra italiana, BCE), ma per ora scivola tutto sullo sfondo.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Invariato lo spread, che si posiziona a +286 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,13%.

Nello scenario borsistico europeo acquisti a Francoforte, che vanta un incremento dell’1,87%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dell’1,37%, e effervescente Parigi, con un progresso dell’1,77%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell’1,36% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell’1,25% rispetto alla chiusura precedente. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,47%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+3,65%), beni industriali (+2,22%) e costruzioni (+2,22%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-1,59%), beni per la casa (-0,86%) e viaggi e intrattenimento (-0,58%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza la tecnologia ed il comparto industriale con Prysmian (+6,35%) ed STMicroelectronics (+4,47%).

In luce Banco BPM (+4,33%) dopo la maxi dismissione di NPL.

Corre Brembo (+3,33%).

Fra i peggiori oggi Ferragamo, che segna un -1,08%.

Si muove sotto la parità anche Moncler, evidenziando un decremento dello 0,93%.

Contrazione moderata per Campari, che soffre un calo dello 0,60%.