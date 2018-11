Borse in rally su possibile accordo commerciale tra USA e Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun tentennamento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che continuano a macinare acquisti avviandosi a chiudere la miglior settimana borsistica dal 2016.

Driver al rialzo i segnali di disgelo tra Stati Uniti e Cina dal fronte commerciale, mentre sembra stato bypassato il rallentamento della manifattura in Eurozona.

Nemmeno il Listino italiano sembra aver accusato il pessimo dato sul PMI tricolore, scivolato ai minimi da dicembre 2014.

L’attenzione si sposta ora oltreoceano dove sono attesi i dati sul mercato del lavoro USA. In caso di ulteriore miglioramenti dell’occupazione e si aumento dei salari la Federal Reserve potrebbe decidere di stringere più velocemente i cordoni della politica monetaria.

A Borse chiuse, inoltre, saranno rilasciati i risultati degli stress test sulle big bank europee.

L’Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,14 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,77%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.234,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce ancora, attestandosi a 288 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,31%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte mostra un forte aumento dell’1,59%, Londra avanza dello 0,82%, Parigi mostrando dell’1,41%.

Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,71%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share, che continua gli scambi a 21.471 punti. Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+1,66%), come il FTSE Italia Star (1,9%).

In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+3,28%), servizi finanziari (+2,56%) e costruzioni (+2,51%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+6,30%) e Moncler (+5,29%), entrambi sostenuti dal possibile accordo sui dazi tra Washington e Pechino che potrebbe scongiurare un’eventuale crisi della seconda economia al mondo.

Molto bene anche Fineco (+4,58%) e CNH Industrial (+4,03%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A, che prosegue le contrattazioni a -0,56%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+6,87%), Carel Industries (+6,73%), El.En (+6,32%) e Banca Ifis (+5,31%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mutuionline, che ottiene -1,44%.

Pensosa FILA, con un calo frazionale dello 0,64%.