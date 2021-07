Borse europee tutte in negativo. Milano maglia nera

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. I mercati scontano i timori per il dilagare della variante Delta e per un possibile tapering prima del previsto negli Stati Uniti. Nel frattempo la Banca centrale europea ha presentato la nuova strategia di politica monetaria, cambiando il suo obiettivo di inflazione.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.814,8 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,58%.

Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +114 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,76%.

Tra le principali Borse europee lettera su Francoforte, che registra un importante calo dell’1,97%, affonda Londra, con un ribasso dell’1,94%, e crolla Parigi, con una flessione del 2,39%.

Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,82%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 27.002 punti, in forte calo del 2,75%.

Depresso il FTSE Italia Mid Cap (-2,23%); con analoga direzione, in netto peggioramento il FTSE Italia Star (-2,11%).

Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano.

Le più forti vendite si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -4,50%.

Vendite a piene mani su STMicroelectronics, che soffre un decremento del 4,42%.

Pessima performance per Exor, che registra un ribasso del 4,01%.

Spicca la prestazione negativa di CNH Industrial, che scende del 3,84%.

Ribasso scomposto per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.

I più forti ribassi si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -5,18%.

Sessione nera per Esprinet, che lascia sul tappeto una perdita del 4,58%.

In caduta libera Tod’s, che affonda del 4,54%.

Pesante Ferragamo, che segna una discesa di ben -4,4 punti percentuali.