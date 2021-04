Borse europee toniche, Piazza Affari inclusa

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l’S&P-500 che vanta un progresso dello 0,83%.

Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,177. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dell’1,22%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,54 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.

Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,66%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,35%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,59%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,25% a 24.710 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 26.911 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Recordati, che vanta un incisivo incremento del 2,20%.

In primo piano DiaSorin, che mostra un forte aumento del 2,16%.

Decolla Amplifon, con un importante progresso del 2,08%.

Tonica STMicroelectronics che evidenzia un bel vantaggio dell’1,74%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit, che continua la seduta con -0,69%.

Si muove sotto la parità Enel, evidenziando un decremento dello 0,68%.

Contrazione moderata per Hera, che soffre un calo dello 0,55%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca MPS (+3,58%), Brunello Cucinelli (+2,95%), Piaggio (+2,60%) e Anima Holding (+2,39%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -2,13%.

Sotto pressione Illimity Bank, con un forte ribasso dell’1,41%.

Soffre Acea, che evidenzia una perdita dell’1,13%.

Sottotono FILA che mostra una limatura dello 0,79%.