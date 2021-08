Borse europee toniche. Piazza Affari accelera dopo PIL

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente e per Piazza Affari, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandi, dopo un esordio tentennante. Mercati alle prese con un’agenza macro piuttosto nutrita, che culminerà venerdì con i dati del mercato del lavoro USA. Intanto, il PIL tricolore è stato confermato in forte crescita del 2,7% nel 2° trimestre.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.815,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,88% e continua a trattare a 68,6 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%.

Nello scenario borsistico europeo fa bene Francoforte, che segna un incremento dello 0,70%, vicino alla parità Londra (-0,07%), giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,27%. Deciso aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,65%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo STMicroelectronics, mostrando un incremento dell’1,64%.

Denaro su Banco BPM, che registra un rialzo dell’1,33%.

Bilancio decisamente positivo per Intesa Sanpaolo, che vanta un progresso dell’1,16%.

Buona performance per Tenaris, che cresce dell’1,10%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -0,51%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Datalogic (+3,89%), Alerion Clean Power (+3,36%), De’ Longhi (+1,95%) e Anima Holding (+1,78%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tod’s, che prosegue le contrattazioni a -3,86%.

Preda dei venditori Sanlorenzo, con un decremento dell’1,41%.

Si concentrano le vendite su Zignago Vetro, che soffre un calo dell’1,09%.

Sostanzialmente debole Rai Way, che registra una flessione dello 0,96%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)