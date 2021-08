Borse europee toniche, Milano inclusa

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Denaro sulla borsa statunitense, dove l’S&P-500 registra un rialzo dello 0,96%. C’è attesa anche per il nuovo dato sull’inflazione Usa, che verra’ pubblicato venerdi

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,174. L’Oro, in aumento (+1,28%), raggiunge 1.803,8 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 5,65%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +106 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,58%.

Tra i listini europei sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,28%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,30%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,49%, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 28.449 punti, sui livelli della vigilia.



Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,73 miliardi di euro, in deciso ribasso (-33,68%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,6 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,85 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.

Tra i 432 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 279, mentre 115 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 38 azioni.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,93%), Nexi (+2,89%), Amplifon (+2,37%) e Unipol (+2,32%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Enel, che ha chiuso a -2,11%.

Piccola perdita per Recordati, che scambia con un -0,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, El.En (+5,48%), doValue (+3,75%), Sesa (+3,64%) e Sanlorenzo (+3,51%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ERG, che ha terminato le contrattazioni a -2,43%.

Preda dei venditori CIR, con un decremento dell’1,51%.

Si concentrano le vendite su IGD, che soffre un calo dell’1,02%.

Tentenna IREN, che cede lo 0,88%.