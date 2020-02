Borse europee toniche. Chiusa Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari europei, seppur con volumi bassi per via della chiusura oggi di Wall Street per festività. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le stime di Mooyd’s sul PIL cinese: l’agenzia ha confermato al +5,7% la crescita di Pechino, per il prossimo anno, e dunque prevede un impatto limitato sulla crescita di Pechino dal coronavirus.

Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,084. L’Oro scambia a 1.580,7 dollari l’oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,03 dollari per barile.

In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +130 punti base, con un forte incremento di 38 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,90%.

Tra le principali Borse europee sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,19%. Londra avanza dello 0,34% seguita da Parigi che evidenzia un incremento dello 0,20%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,6%.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti automotive (+1,67%), chimico (+1,57%) e immobiliare (+1,40%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,64%) e tecnologia (-1,29%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Nexi che segna un importante progresso del 4,38%.

Vola UBI Banca, con una marcata risalita del 4,08% sostenuta dal piano industriale al 2022 annunciato in mattinata.

Brilla Pirelli, con un forte incremento (+3,47%).

Ottima performance per Banco BPM, che registra un progresso del 2,38%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,79%.

Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo dell’1,49%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Illimity Bank (+5,58%), Interpump (+5,36%), Tinexta (+4,46%) e Banca Popolare di Sondrio (+3,39%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su CIR, che ottiene -2,12%.

Vendite su Technogym, che registra un ribasso dell’1,89%.

Seduta negativa per ERG, che mostra una perdita dell’1,22%.

Fiacca Garofalo Health Care, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.