Borse europee sulla parità. Londra in rialzo su novità M&A

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Gli investitori si mantengono cauti in vista di un eventuale taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,112. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.419,3 dollari l’oncia, ed è visto a quota 1.600 da UBP, nel corso del prossimo anno. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 56,04 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +196 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,56%.

Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto. Vola Londra, con una marcata risalita dell’1,51% sostenuta da un’impennata del London Stock Exchange Group sulla scia dell’accordo potenziale per l’acquisto della società di dati finanziari Refinitiv. Trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,28%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori telecomunicazioni (+2,29%) e immobiliare (+0,44%).

Tra i più negativi della lista, troviamo i comparti tecnologia (-1,40%), beni per la casa (-0,75%) e automotive (-0,67%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Telecom Italia, con un discreto guadagno dell’1,49% che festeggia l’intesa tra la controllata Inwit e Vodafone.

Amplifon avanza dello 0,66%.

Si muove in modesto rialzo Poste Italiane, evidenziando un incremento dello 0,57%.

Bilancio positivo per Atlantia, che vanta un progresso dello 0,51%.

Giù, invece, Saipem, che ottiene -2,64%. Si concentrano le vendite su Pirelli, che soffre un calo dell’1,60%.

Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell’1,13%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Inwit (+4,58%), RCS (+2,48%), Cementir (+1,98%) e Anima Holding (+1,31%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Maire Tecnimont, che ottiene -4,31%.