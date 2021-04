Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Gli investitori sono cauti in vista degli eventi oltreoceano dei prossimi due giorni: da un lato continua la stagione delle trimestrali (soprattutto con i colossi tech) e dall’altro c’è il meeting del Federal Open Market Committee della Federal Reserve.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,206. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.778,8 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,00%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +106 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,81%.

Tra le principali Borse europee si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,21%, poco mosso Londra, che mostra un -0,03%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,02%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,40% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.743 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,05%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,22%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+1,26%), Nexi (+0,85%) e Prysmian (+0,80%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -4,36%.

Sessione nera per Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 2,67%.

Soffre Leonardo, che evidenzia una perdita dell’1,80%.

Preda dei venditori Tenaris, con un decremento dell’1,74%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+3,41%), Mediaset (+2,54%), Sanlorenzo (+2,35%) e Cofide (+1,72%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tod’s, che ottiene -2,76%.

Si concentrano le vendite su Esprinet, che soffre un calo dell’1,74%.

Vendite su Webuild, che registra un ribasso dell’1,40%.

Seduta negativa per IGD, che mostra una perdita dell’1,26%.