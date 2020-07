Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Le Borse europee e Piazza Affari si confermano deboli a metà seduta, a dispetto del positivo dato dell’IFO tedesco. A penalizzare i mercati contribuisce il clima negativo generato dalla riacutizzazione della pandemia nel mondo. E’ uovo record per l’oro, che sta portando a casa un guadagno del 2,17%.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,62%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +148 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,01%.

Tra le principali Borse europee piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,26%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, debole Parigi, con un calo frazionale dello 0,20%. Il Listino milanese continua la seduta sotto la parità, con il FTSE MIB che cede lo 0,42%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Atlantia, con un forte incremento (+5,27%), in vista di una possibile IPO.

Ben impostata DiaSorin, che mostra un incremento dell’1,97%.

Tonica Interpump che evidenzia un bel vantaggio dell’1,09%.

In luce Moncler, con un ampio progresso dell’1,04%.

La peggiore è UBI Banca, che cede il 5,93% in vista della conclusione dell’OPAS.

Affonda Telecom Italia, con un ribasso del 4,53%.

Crolla Banco BPM, con una flessione del 3,23%.

Vendite a piene mani su Poste Italiane, che soffre un decremento del 2,60%.