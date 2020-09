Borse europee sui livelli precedenti. Milano in stand by

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le borse europee e soprattutto per Piazza Affari, che si posiziona sulla linea di parità, dopo un esordio peggiore. A penalizzare i mercati concorrono le preoccupazioni per l’accelerazione dei contagi di coronavirus e per le imminenti elezioni, un test anche per l’Italia ed il Governo conte.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.

Tra i listini europei tiene sulla parità Francoforte, mentre appare fiacca Londra, che mostra un decremento dello 0,33%, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,46%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con il FTSE MIB che si ferma a 19.743 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+3,86%), Nexi (+2,02%), STMicroelectronics (+1,84%) e Prysmian (+1,27%).

Le più forti vendite su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.

Calo deciso per Atlantia, che segna un -2,87%.

Sotto pressione CNH Industrial, con un forte ribasso dell’1,97%.

Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell’1,80%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, De’ Longhi (+7,26%), Tamburi (+4,01%), La Doria (+1,94%) e Banca Popolare di Sondrio (+1,61%).

La peggiore è ERG, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.

Lettera su Autogrill, che registra un importante calo del 3,17%.

Preda dei venditori Saras, con un decremento dell’1,88%.

Si concentrano le vendite su Datalogic, che soffre un calo dell’1,38%.