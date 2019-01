Borse europee sui livelli precedenti

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina. In focus anche la Brexit, dopo il mandato del Parlamento britannico alla premier May per negoziare ancora con l’Ue.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,143. L’Oro scambia su 1.313,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) consolida i 53,4 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +244 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,64%.

Tra le principali Borse europee poco mossa Francoforte, che mostra un -0,15%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,81%, tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,54%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.724 punti. Oggi, 30 gennaio 2019, è stato il premier Giuseppe Conte a suonare la campanella di Piazza Affari. “Non possiamo che augurarci di avere sempre una forte capacità di attrarre nuovi capitali – ha dichiarato il presidente del Consiglio – . Borsa testimonia la capacità di attrarre le aziende e di gestire in modo legale e trasparente” i processi. Il nostro Paese ha bisogno di “una semplificazione nell’ambiente legale che sia più aperto e più facile per la business community”.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti beni per la casa (+3,18%), automotive (+1,45%) e tecnologia (+1,19%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti viaggi e intrattenimento (-1,05%) e costruzioni (-0,46%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Moncler, che vanta un incremento del 4,81%.

Effervescente Ferragamo, con un progresso del 3,92% nonostante la flessione delle vendite nel 2018.

Ben impostata Fiat Chrysler, che mostra un incremento dell’1,70%.

Tonica Pirelli che evidenzia un bel vantaggio dell’1,65%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -3,79% su prese di beneficio.

Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell’1,32% mentre tornano alla ribalta voci di una possibile fusione con Fincantieri (+3,55%).

Scivola Snam, con un netto svantaggio dell’1,10%.

Piccola perdita per Azimut, che scambia con un -0,88%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Brunello Cucinelli (+3,65%), Fincantieri (+3,55%), Banca Ifis (+3,25%) e OVS (+2,07%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su IREN, che continua la seduta con -1,32%.

Sostanzialmente invariato Ivs Group, che riporta un misero 0%.

In rosso Enav, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,26%.

Spicca la prestazione negativa di Carel Industries, che scende dell’1,14%.

Sul resto del listino sotto i riflettori Astaldi (sospeso al rialzo con un +13,57%), in attesa della formalizzazione delle offerte per il salvataggio del gruppo delle costruzioni. In lista ci sarebbe Salini Impregilo (+0,42%).

In luce anche Geox +3%, dopo la promozione di Kepler Cheuvreux.